Рамалла , 1 июня, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Предложение президента США Джозефа Байдена по прекращению огня в секторе Газа положительно оценило палестинское радикальное движение ХАМАС. Заявление ХАМАС приводит издание The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«ХАМАС положительно оценивает высказанный сегодня призыв президента США Джо Байдена к постоянному прекращению огня, выводу [израильских] оккупационных сил из сектора Газа, восстановлению анклава и обмену заложников», — указано в документе.

Движение ХАМАС подтвердило готовность «позитивно и конструктивно» рассматривать любые предложения, основанные на указанных принципах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден предложил ХАМАС соглашение по урегулированию палестинско-израильского конфликта, состоящее из трёх этапов. Первый этап рассчитан на шесть недель, он подразумевает полное прекращение огня в секторе Газа, вывод армии Израиля и освобождение части заложников в обмен на выпуск из тюрем палестинцев.

Второй этап предусматривает полное прекращение боевых действий и освобождение всех оставшихся заложников. Третий этап инициативы подразумевает начало реконструкции сектора Газа.

В начале мая газета The Wall Street Journal написала, что лидер ХАМАС Яхья Синвар отверг сделку о прекращении огня с Израилем, поскольку она не включала план завершения боевых действий в Газе с дальнейшим существованием палестинского движения. Кроме того, он потребовал от израильской стороны освободить тысячи палестинских заключённых в обмен на израильских заложников.