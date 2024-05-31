Белгород, 1 июня, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Без энергоснабжения остались жители сёл Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа… Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», — уточнил глава Белгородской области.

Гладков отметил, что пострадавших нет, а ликвидацию последствий обстрела аварийные бригады начнут после предварительного согласования с министерством обороны РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, украинская армия 31 мая дважды атаковала подстанцию в городе Пологи в Запорожской области. В результате атаки пострадали два специалиста Пологовской РЭС, они госпитализированы.

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия. В 2024 году в Белгороде установили первые модульные укрытия из железобетона. Их разместили на остановках и в местах скопления людей. Укрытий уже порядка трёх сотен. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что новые укрытия доказали свою эффективность.