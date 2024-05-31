Санкт-Петербург, 1 июня, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномальная жара

Уточняется, что оранжевый уровень опасности в связи с аномально жаркой погодой объявлен до 12:00 мск 2 июня. По данным Росгидрометцентра, в городе среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7-10 градусов. Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 1 июня с 12:00 мск до 19:00 мск будет действовать жёлтый уровень погодной опасности (потенциально опасная погода в связи с ожидающимися местами грозами, ливнями и градом.

Жителей и гостей Санкт-Петербурга убедительно просят проявлять особую осторожность.

По данным Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге днём 1 июня ожидается до +29 градусов, возможен кратковременный дождь. Днём 2 июня ожидается +26 градусов тепла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 30-градусная жара в начале следующей недели сменится на комфортную летнюю погоду с температурой воздуха от +22 до +27 градусов.

27 мая главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что на город и Ленобласть надвигается аномальная жара. По его словам, такая температура воздуха продержится в регионе около недели.