Москва, 1 июня, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Актёр Дмитрий Липинский скончался в возрасте 34 лет. Об этом 31 мая сообщил телеканал «360».

Кадр из фильма «Пётр Лещенко. Всё, что было…». 2013 Дмитрий Липинский

Тело актёра нашли в его квартире в поселении Московском. Актёр долгое время ни с кем не связывался и не вышел на работу в «Студию театрального искусства». Мать актёра предположила, что ему могло стать плохо, и вызвала спасателей, которые вскрыли квартиру с помощью слесарного инструмента и нашли тело Липинского.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, причина смерти актёра устанавливается.

Дмитрий Липинский родился в апреле 1990 года в Москве, в 2013 году окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и принят в труппу театра «Студия театрального искусства», созданного его педагогом. Был занят в спектаклях по Михаилу Булгакову «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита», Антона Чехова «Три сестры» и других. Стал широко известен зрителям после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было…». Затем последовала актёрская работа в сериале «Тихий Дон».

Информация о времени и месте прощания с актёром не сообщается.