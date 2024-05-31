Москва, 1 июня, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума правительства России в новом составе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В президиум, помимо самого Мишустина, вошли все вице-премьеры, а также десять министров из 21. В их числе оказались глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководители министерств силового блока.

Предыдущий состав президиума действовал с 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая правительство РФ ушло в отставку. 10 мая российский лидер внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Депутаты утвердили его в должности.

13 мая парламентарии утвердили кандидатуры заместителей председателя правительства РФ. 14 мая Госдума на пленарном заседании утвердила все кандидатуры на должности руководителей федеральных министерств, а после новый состав правительства был утверждён Владимиром Путиным.

17 мая Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.