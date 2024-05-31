Москва, 31 мая, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Бесплатные автобусы развозят людей после масштабного сбоя в метро Москвы, сообщили 31 мая в департаменте транспорта российской столицы.

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Как уточнило ведомство в своём Telegram-канале, они работают вдоль закрытого участка метро от станции метро «Парк культуры» до станции метро «Университет». Всего задействовали 18 автобусов особо большого класса.

Отмечается, что скоплений людей нет. В регулировке движения в районе станции «Спортивная» помогают три экипажа Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники обеспечивают приоритет для автобусов, которые развозят пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 мая стало известно о масштабном сбое на Сокольнической линии метрополитена в Москве. В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью. Ведомство также опровергло информацию о пожаре в метро и заверило в том, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.