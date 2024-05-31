Москва, 31 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Видеозапись предмета, который, по словам очевидцев, попал на контактный рельс и стал причиной аварии в московском метро, появилась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Предварительно, речь идёт о фрагменте обшивки поезда.

Вечером 31 мая появилась информация о масштабном сбое на Сокольнической линии метро в Москве. В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью.