Москва, 31 мая, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Кадры с обстановкой на станции «Спортивная» московского метро опубликовал департамент транспорта российской столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM

Ведомство разместило соответствующую видеозапись в своём Telegram-канале.

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Кроме того, дептранс опубликовал комментарий советника заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместителя начальника Московского метрополитена Юлии Темниковой.

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В департаменте также уточнили, что на станциях «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они информируют пассажиров об альтернативных маршрутах и помогают подобрать оптимальный вариант. Помимо этого сотрудники предлагают людям питьевую воду.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 мая появилась информация о масштабном сбое на Сокольнической линии метро в Москве. После этого стал известно о увеличении интервалов движения для проверки состава.

В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью. В дептрансе также опровергли информацию о пожаре в метро и заверили в том, что угрозы для безопасности пассажиров нет.