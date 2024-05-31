В дептрансе Москвы опровергли информацию о пожаре в метро
Дептранс Москвы: информация о пожаре в поезде или в тоннеле метро недостоверна
Москва, 31 мая, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Информация некоторых источников о пожаре в Московском метрополитене не соответствует действительности, сообщили 31 мая в департаменте транспорта Москвы.
Ранее появилась информация о масштабном сбое на Сокольнической линии метро в Москве. Пассажиры сообщали, что якобы слышали хлопок, после которого началось задымление.
«Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе отметили, что угрозы для безопасности пассажиров нет. Сотрудники метрополитена работают над восстановлением движения.
Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля на Кольцевой линии метро Москвы от станции «Парк культуры» до «Белорусской» приостанавливали движение. В метрополитене временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях.