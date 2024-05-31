Москва, 31 мая, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Пассажирам поезда, остановившегося в тоннеле Московского метрополитена, пришлось выбить окна, чтобы выйти из вагонов поезда. Об этом 31 мая сообщает Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM

К публикации прикреплены фотографии вагона с выбитыми окнами и рассыпанными по полу осколками стекла. По словам очевидцев, выбравшись из вагонов, пассажиры по рельсам вышли на станцию «Спортивная».

Поезд остановился на Сокольнической линии метро города Москвы из-за масштабного сбоя. По словам пассажиров, произошёл хлопок, за которым последовало задымление. При этом, по данным источника ИА Регнум, на станции метро «Спортивная» двое пострадавших, но ни огня, ни следов задымления не наблюдается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным «112», после остановки движения в Московском метрополитене пострадали как минимум пять человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892530" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным департамента транспорта Москвы, причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии метро Москвы стала небольшая техническая неисправность. Уточняется, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, на место происшествия прибыли все причастные сотрудники, проводятся необходимые проверки.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена произошёл масштабный сбой в движении. Приостановлено движение от станции «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.