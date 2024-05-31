Москва, 31 мая, 2024, 22:52 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек пострадали в Московском метрополитене после остановки движения на Сокольнической линии.

Кадр из видео

Ранее стало известно, что на указанной ветке метро произошёл масштабный сбой. Пассажиры сообщили, что слышали хлопок, за которым последовало задымление.

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Источник сообщил ИА Регнум, что на станции метро «Спортивная» двое пострадавших. Один из них в крови. По словам собеседника агентства, ни огня, ни дыма на этом участке не наблюдается.

По информации источника Telegram-канала «112», пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в московском метро на станции «Печатники» поезд, следовавший в депо без пассажиров, врезался в стоящий на станции состав. Движение было временно приостановлено.

В результате ЧП пострадали четыре человека, включая машиниста. Причиной случившегося стала ошибка машиниста.