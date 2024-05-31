Москва, 31 мая, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии метро Москвы стала небольшая техническая неисправность, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Кадр из видео

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Уточняется, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, на место происшествия прибыли все причастные сотрудники, проводятся необходимые проверки.

В ведомстве принесли извинения пассажирам и заверили, что прилагаются все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода поездов в штатный график.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена произошёл масштабный сбой в движении. Приостановлено движение от станции «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В департаменте транспорта Москвы пояснили, что на юго-западном участке линии проводится проверка составов. Данных о пострадавших не поступало.