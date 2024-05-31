Москва, 31 мая, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Масштабный сбой в движении произошёл вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

Уточняется, что в районе станции «Воробьевы горы» остановился состав. Причина происшествия пока неизвестна. Данных о пострадавших не поступало.

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По данным Telegram-канала «112», некоторые пассажиры остановившегося поезда сообщили, что слышали хлопок, за которым последовало задымление.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что на юго-западном участке линии временно увеличили интервалы движения для проверки состава.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в Москве временно увеличивали интервалы движения поездов для проверки состава на участке Люблинско-Дмитровской линии метро (салатовая линия).

24 мая на жёлтой ветке метро Москвы увеличили интервал движения поездов из-за человека на путях. ЧП произошло на восточном участке Калининской линии.