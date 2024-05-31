Балашиха, Московская область, 31 мая, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Пожилой житель Балашихи погиб от удара молнии, когда шёл по улице с зонтом во время грозы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Трагический инцидент сняла уличная видеокамера. На кадрах видно, как мужчина идёт по тротуару, и в зонт ударяет молния. Он упал сразу после удара.

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По информации источника, мужчина погиб на месте, ему было 63 года. Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов.

«31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками», — прокомментировали происшествие в управлении СК по Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале молния ударила в 35-летнего футболиста индонейзийского клуба «Персикас Субанг» Септиана Рахарджу. Это произошло во время матча в Бандунге. Спортсмена доставили в больницу, но он скончался от травм.

В июне 2023 года молния убила 16-летнего подростка в Новосибирской области. Он спрятался от дождя под деревом во время грозы в лесном массиве с 13-летним приятелем, который также пострадал от электрического разряда, но выжил. Его госпитализировали.