* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 мая, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Минюст России внёс в реестр иноагентов Екатерину Дунцову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Марину Литвинович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), интернет-проекты SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 31 мая говорится в сообщении ведомства.

Ведомости/ТАСС

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. С. Дунцова, … М. А. Литвинович, интернет-проект «SOTA», проект «Republiс», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, выступала против специальной военной операции, сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной.

Литвинович распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, привлекалась к административной ответственности, распространяла информацию иноагентов.

Интернет-проект SOTA реализуется неправительственной иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Он распространял недостоверные сведения о российской армии, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.

Проект Republic участвовал в распространении материалов иностранных агентов, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны. Главный редактор проекта включён в реестр иноагентов и проживает за пределами России.

Как ранее передавало ИА Регнум, Росфинмониторинг включил журналистку SOTA Анну Лойко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в список лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В декабре Дунцова, в 2019–2022 годах являвшаяся депутатом Ржевской городской думы Тверской области, подавала в Центризбирком России документы для участия в президентских выборах. СМИ, ссылаясь на политологов и экспертов, сообщали о её связях с проектами, аффилированными с беглым олигархом Михаилом Ходорковским (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).