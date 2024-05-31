Нью-Йорк, США, 31 мая, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в странах Азии. Об этом 31 мая заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что у России продолжают вызывать озабоченность противоречивые сигналы о так называемом усилении взаимодействия стран Северо-Восточной Азии, Японии и Южной Кореи с США в ядерной сфере.

«Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного», — сказала Евстигнеева.

Как передавало ИА Регнум, США побуждают Японию обвинять Россию в ядерной нестабильности, заявила 1 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она напомнила, что именно Вашингтон 79 лет назад подверг атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки, из-за чего погибли сотни тысяч человек.

В свою очередь, администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок США, направили протест американским властям из-за испытания по контролю за состоянием ядерных боезарядов, которые прошли на ядерном полигоне в штате Невада.

Действия США, в том числе недавно проведённое ядерное испытание в Неваде, вынуждают КНДР повысить свою готовность к ядерному сдерживанию, заявил представитель МИД Северной Кореи. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты, будучи единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, не имеют права указывать на ядерную угрозу, якобы исходящую от других стран.