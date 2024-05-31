Москва, 31 мая, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы оштрафовал основателя «Тануки» Александра Орлова на 100 тысяч рублей за причинение имущественного ущерба. Об этом 31 мая сообщила «Газета.Ru».

Валерий Левитин/РИА «Новости»

Отмечается, что уголовное дело в отношении Орлова прекратили. Он признал вину и полностью погасил ущерб до рассмотрения дела в суде.

«Районный суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, суд в Москве отказал Министерству внутренних дел в заочном аресте Орлова. Он проходил по делу о злоупотреблении доверием.

В ноябре 2023 года Тверской суд сообщил, что МВД объявило ресторатора в международный розыск в связи с уголовным делом о причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

В сентябре 2022 года Орлов уехал из России. Он продал российскую часть холдинга Bulldozer Group. При этом сообщалось, что ресторатор продолжает работать под брендом Alba Group над проектами в российских городах.

В декабре 2023 года основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» заявил, что находится в Лондоне.Он отметил, что для него стали сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. По словам ресторатора, адвокаты уже разбираются с этим вопросом.