Москва, 1 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ обмана с помощью «Википедии». Недавно жертвой преступников стала известный историк и культуролог Ольга Бессмертная, у которой в интернет-энциклопедии есть страница. У неё похитили более 340 000 рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

25 мая в полицию обратилась 70-летняя историк и культуролог Ольга Бессмертная, женщина рассказала, что днём ей в мессенджер позвонил незнакомец. Мужчина сообщил, что якобы представляет проект «Википедия». Он объяснил, что кто-то внёс недопустимые изменения в статью, посвящённую Ольге, и теперь материал испорчен. Незнакомец убедил историка, что чтобы исправить статью о ней, ему нужен код из нескольких цифр, который был отправлен на её номер. Мужчина сообщил, что ей даже положены выплаты от проекта, потому что статья о Бессмертной набирает много просмотров и таким образом положительно влияет на весь проект. Ольга Бессмертная не знала, как работает «Википедия», но мужчина говорил с ней так убедительно, что она не заметила подвоха и продиктовала ему цифры из смс. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 70-летней жительницы Москвы о том, что неизвестные, введя её в заблуждение по поводу работы сайта «Википедия», убедили заявительницу назвать код из смс. И таким образом похитили с её карты 341 000 рублей», — сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч.3 ст.159 УК РФ). По данным оперативников, несколько лет назад участковый проводил разъяснительную беседу о видах мошенничества с жителями дома, где проживает Ольга Бессмертная. Но такого вида мошенничества на тот момент еще не существовало.

Ольга Юрьевна Бессмертная родилась 31 октября 1953 года. Она — известный советский и российский востоковед, африканист и кандидат культурологии. Бессмертная была преподавателем Института стран Азии и Африки МГУ, а также научным сотрудником Института востоковедения РАН. С 2020 года она руководит магистерской программой «Мусульманские миры в России» в ИКВИА ВШЭ. Ольга Юрьевна является автором множества научных работ.

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