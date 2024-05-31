Варшава, 31 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Польское агентство печати (РАР) 31 мая опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации. Издание заявило, что эту новость разметили не сотрудники РАР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первоначальное сообщение было о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил частичную мобилизацию с 1 июля и планируется набрать в армию 200 тыс. человек, чтобы направить на Украину. Публикацию удалили через несколько минут.

Туск в соцсети X заявил, что была хакерская атака. Он сразу, не представив доказательств, решил, что к этому причастна Россия.

Начальник Бюро национальной безопасности Яцек Севера опроверг сообщение о мобилизации. Он также напомнил, что этот вопрос находится в ведении президента Анджея Дуды, а не премьер-министра.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Reuters спустя два часа после публикации отозвало статью, в которой приводились слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Киев якобы имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Агентство объяснило это необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что распространённое заявление Кэмерона вызвало резонанс, заставивший Лондон «принести в жертву» Reuters. На следующий день Reuters без изменений опубликовало удалённый ранее материал с заявлением Кэмерона.

В феврале хакеры получили доступ к вещанию украинского телеканала «Эспрессо». Они запустили ролик, в котором указали на причастность США к конфликту и призвали украинцев остановиться.