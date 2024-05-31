Москва, 31 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Армении, которое нарушилось из-за сильных паводков. Деньги на эти цели выделила Россия. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«В соответствие с договорённостями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО «РЖД» оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25–26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей республики», — заявил Матвеев.

Он отметил, что Россия выделила средства на восстановление железных дорог, принимая во внимание важность путей для обеспечения жителей Армении необходимыми грузами. Специалисты РЖД будут стремиться завершить работы в кратчайшие сроки, добавил пресс-секретарь.

В результате наводнения железнодорожные пути были повреждены в восьми местах общей протяжённостью до 2 км.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 26 мая в Армении на фоне наводнения из-за разлива рек эвакуировали 232 человека. Из-за проливных дождей из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области, в результате чего жилые дома сотен жителей затопило. По сообщению дорожного ведомства Армении, наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с соседней Грузией.

В тот же день МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводка и проведении восстановительных работ. В Министерстве обороны России также выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий непогоды. Отмечалось, что командование 102-й российской военной базы получило соответствующие указания на выделение личного состава и необходимой техники. При запросе Армении их незамедлительно направят в районы стихийного бедствия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее проинформировала, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования находится в постоянном контакте с МВД Армении. Она добавила, что Москва сопереживает братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием.