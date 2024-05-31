Париж, 31 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Во Франции правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта, который тот планировал устроить во время футбольного матча в Сент-Этьене. Игра должна пройти в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника издания, в ходе операции 22 мая сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали 18-летнего уроженца Чечни, который переехал во Францию вместе с родителями в 2023 году. Отмечалось, что подозреваемый, склонный к радикальной исламистской идеологии, планировал совершить теракт на стадионе «Жоффруа-Гишар», направленный против зрителей и сотрудников правопорядка.

Молодого человека задержали у него дома и поместили под стражу. Во время обыска на компьютере нашли фотографию стадиона «Сент-Этьен». Источник отметил, что также в телефоне задержанного были видео с того же стадиона.

«Это первая сорванная атака на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже и 50-я атака, предотвращенная нашими спецслужбами с 2017 года», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, поздравив спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По информации правоохранительных органов, он в соцсетях сообщил, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Главное управление внутренней безопасности Франции в марте призывало отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже. В ведомстве отмечали, что из-за угрозы безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия планируемый формат речного парада был небезопасен. В частности, речь шла о террористах-одиночках, которые могли врезаться в толпу на машине или применить огнестрельное оружие.