Киев, 31 мая, 2024, 18:47 — ИА Регнум. На Украине следует запретить соцсеть TikTok. Такое мнение высказал боевик украинской группировки «Правый сектор» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Борис Овчаров. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал издания «Страна. ua».

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Необходимость такой меры он пояснил тем, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются в соцсети на плохое обеспечение.

«Надо запретить ТикТок, потому что как не откроешь приложение, то появляются видео: «Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада», ― отметил Овчаров.

Он добавил, что раньше на фронте тоже было трудно, но никто видео об этом не снимал.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что на Украине могут запретить TikTok, если аналогичный запрет появится в США, сообщил народный депутат, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Он пояснил, что если санкции ввели в стране-партнёре, то и Украина их вводит.

Примечательно, что в отличие от Telegram украинские власти и спецслужбы ранее не критиковали TikTok. Более того, даже хвалили соцсеть. В начале СВО ролики украинских военных в TikTok регулярно демонстрировали в едином телемарафоне.

В то же время одним из оправданий для блокирования TikTok на Украине может стать «игра на руку врага» или «распространение пророссийских нарративов». С 2022 года в этой соцсети появлялись не только комплиментарные для власти и военного командования ролики, но и видео, в которых украинские военные жёстко критиковали и политиков, и отдельных военачальников.

В марте палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет в стране TikTok. Закон, допускающий запрет TikTok на территории страны, 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Компании-владельцу платформы, ByteDance, дали девять месяцев, чтобы продать сервис. В противном случае её заблокируют.

Кроме того, 21 марта украинские СМИ сообщили, что Верховная рада готовит законопроект о регулировании Telegram по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что мессенджер мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ.