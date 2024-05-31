Мангейм, Германия, 31 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В Германии мужчина с ножом напал на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера, выступающего против «исламизации Европы». Его группа Pax Europe сообщила на своём интернет-сайте, что митинг активистов правопопулистского движения, в ходе которого произошло нападение, проходил в Мангейме.

Кадр из видео

Как сообщила 31 мая Stuttgarter Zeitung, нападавший также атаковал прохожего, вмешавшегося в драку. Кроме того, удар ножом получил и подбежавший на помощь полицейский. Сотрудники правопорядка открыли по злоумышленнику огонь, его застрелили на месте.

Представители служб безопасности уточнили, что полицейский получил смертельное ранение, а активисту предстоит операция. Пока неизвестно, насколько тяжелые ранения получили другие пострадавшие.

Личность мужчины устанавливают.

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«Это жестокое нападение потрясает и шокирует», ― заявил политик член партии «Христианско-демократический союз» Кристиан Шпехт.

Политик призвал граждан не строить догадок о причинах произошедшего, а вместо этого дождаться результатов расследования.

Штюрценбергер известен в Германии своей критикой ислама. Ранее он собрал десятки тысяч подписей против строительства мечети в Мангейме, а также привлекался к ответственности за разжигание ненависти.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 мая в Дрездене группа головорезов напала на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, баллотирующегося в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих выборах в Европарламент. Нападение совершили в момент, когда политик расклеивал на улице предвыборные плакаты. В полиции сообщили, что Экке серьёзно пострадал, ему потребовалась операция.

9 мая при нападении в Штутгарте пострадали два депутата земельного парламента Баден-Вюртемберга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Инцидент произошёл возле парламента перед праздничным мероприятием по случаю 75-летия принятия конституции. Заместитель лидера партии Мигель Клаус заявил, что его ударили по голове, а секретарь АдГ по политике безопасности Ханс-Юрген Госнер сообщил, что на него напала молодая женщина. Её удар пришёлся по шее депутата.