Москва, 31 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), прошедшего 6 марта 2024 года, сообщила 31 мая пресс-служба Кремля.

Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование для проведения ВФМ раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников мероприятий определено до 20 тыс. человек.

Также президент поручил проводить Международный фестиваль молодёжи раз в шесть лет, начиная с 2027 года с количеством участников до 10 тыс. человек. Кроме того, раз в год необходимо проводить международные тематические слёты молодёжи численностью до 2 тыс. человек.

Путин также поручил включить международные образовательные мероприятия в образовательные программы федеральных молодёжных образовательных центров мастерская управления «Сенеж», Академия творческих индустрий «Меганом», АНО «Центр знаний «Машук», образовательного Фонда «Талант и успех» и АНО высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» и предусмотреть финансирование этого вопроса.

Он также распорядился обеспечить деятельность АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», чтобы сохранить и развивать наследие ВФМ.

В перечне поручений также говорится о необходимости включить в повестку Молодёжный саммит БРИКС-2024, который пройдёт в Ульяновской области, и привлечь в него участников ВФМ. Президент поручил учредить конкурс на предоставление грантов иностранным физическим и юридическим лицам на поддержку социально значимых гуманитарных проектов и выделять на это 500 млн. рублей каждый год.

Российский лидер распорядился расширить программу «Новое поколение», по которой проводятся краткосрочные поездки в РФ молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов из других стран. Финансирование программы требуется увеличить до 384 млн в год, а также ввести новые ограничения для возраста — от 14 до 40 лет.

Правительству администрации президента и федеральной и образовательному фонду «Талант и успех» необходимо разработать программу развития центра «Сириус» с учётом ранее данных поручений и расширить возможности ВФМ. Правительству администрации президента и движению детей и молодёжи «Движение первых» поручено создать международную ассоциацию детских организаций. Её учредителем будет «Движение первых». Главам субъектов РФ президент поручил совместно с Росмолодежью и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» дальше реализовывать программу культурного шефства, осуществляемой во время подготовки и проведения ВФМ, чтобы организовать дальнейшее взаимодействие с иностранными участниками.

Как сообщало ИА Регнум, ВФМ прошёл в центре Сириус в Сочи Краснодарского края. Старт фестивалю дал Путин. В мероприятии участвовали 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран и 89 российских регионов. Российский лидер, выступая на ВФМ, заявил, что руководство страны постарается организовать подобные мероприятия в будущем.