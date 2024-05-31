Киев, 31 мая, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение с 1 июня повысить цены на электроэнергию для населения, сообщило 31 мая издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«С 1 июня 2024 по 1 мая 2025 будет действовать единая цена — 4,32 грн за кВт-ч», — сообщило издание.

Так тарифы на электроэнергию на Украине вырастут в среднем на 80%. В настоящее время цена на электроэнергию составляет 2,64 грн за кВт-час.

Причём дифференциации тарифа в зависимости от объёма потребления от 100 кВт-ч, как ранее писали украинские СМИ, не будет.

В 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Согласно документу, тарифы запрещалось повышать до окончания конфликта.

Тарифы на электроэнергию на Украине непрерывно росли, начиная с «евромайдана» в 2014 году. Так, в 2013 году тариф составлял 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт⋅ч и 33,7 копейки для тех, кто потреблял больше.

Член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко 28 мая сообщил, что на территории страны не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. По его данным, уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе.