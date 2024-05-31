Севастополь, 31 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом 31 мая сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава региона.

Через десять минут воздушную тревогу отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая российские военные отразили массированную атаку украинских дронов и безэкипажных катеров на Севастополь. Обломки БПЛА упали на городскую подстанцию, и часть её оборудования на время перестала работать.

Накануне, 30 мая, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил о массированной атаке ВСУ на Крым ночью 29 мая, которую российские силы ПВО успешно отбили, и это спасло сотни человеческих жизней. Крымский мост ВСУ атаковали десятью ракетами ATACMS.

Глава Минобороны также заявил, что российские военные в зоне спецоперации планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. За май украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военных, потери в вооружении за месяц превысили 2700 единиц, включая 290 единиц бронетехники (четыре Abrams и семь Leopard), 11 самолётов и четыре вертолёта.