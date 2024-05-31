Школа загорелась в центре Москвы
Москва, 31 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Здание школы, находящееся на реконструкции, загорелось на Люсиновской улице в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.
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По словам собеседника, речь идёт о школе № 627. Огонь быстро распространяется, площадь пожара превысила 300 кв. м.
Повышен ранг пожара — кровля горит по всей площади.
Ранее в этот день сообщалось, что газовый баллон взорвался в ресторане «Лила» на улице Сретенка в Москве. Пострадал один человек.