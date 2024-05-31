Москва, 31 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала архивные кадры с матерью в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и поблагодарила все за добрые слова и поддержку.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС Анастасия Заворотнюк

На одном из опубликованных видео Анастасия Заворотнюк танцует в окружении семьи: сына, матери, мужа и их маленькой дочки. Анна, отметила, что мать всегда будет занимать самое большое место в её сердце, и добавила, что вся семья всегда заряжалась от неё, как от солнца. На другой записи Анастасия держит на руках маленькую дочь.

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама», — написала дочь актрисы.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьезную опухоль головного мозга, глиобластому.

В этот же день стало известно, что церемония прощания с актрисой пройдёт 1 июня в Покровском монастыре. После отпевания Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Актриса стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.