* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 31 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Уехавший из России и выступающий в поддержку Украины актёр Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возмутился внесением его в список террористов. Об этом он рассказал в интервью объявленному в розыск блогеру Александру Шпаку.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия

«Сразу свою позицию чётко обозначил и много украинцев на меня выходило, чтобы я размещал у себя в соцсетях информацию о сборе денег. Напрямую сам я денег не собирал, только информацию размещал», — выразил недоумение актёр.

Панин также признался, что помимо размещения ссылок на сбор средств для ВСУ он распространял фейковую информацию о событиях в драмтеатре Мариуполя.

Актёр также заявил, что ему всегда казалось, что террористы — это кто-то вроде лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладена и экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

Панин сообщил, что, когда началась спецоперация в феврале 2022 года, он был в Испании.

Как сообщало ИА Регнум, российского актёра Алексея Панина включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 29 мая. Он неоднократно выступал в поддержку Киева и радовался атакам ВСУ на Крымский мост. В мае 2023 года в отношении актёра возбудили дело об оправдании терроризма.

В ноябре 2023 года Панин опубликовал фотографию с американским паспортом в руках. Тогда он заявил, что три года работал на Госдеп США.

Блогера Александра Шпака Басманный суд Москвы 22 января заочно арестовал на два месяца по статье о распространении дискредитирующей информации о российской армии. Известно, что Шпак в настоящее время находится за границей. МВД объявило его в розыск по уголовной статье 13 января.