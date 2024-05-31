Москва, 31 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла 5480 военных на трёх направлениях в зоне СВО, сообщил 31 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» за неделю отразили 20 контратак ВСУ. Украинская армия потеряла 1740 военных, восемь реактивных систем залпового огня «Град» и Vampire.

Российские военные группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по ВСУ в ДНР в районах Часова Яра, Северска, Красногоровки, Константиновки, посёлков Новый и Острое и сёл Елизаветовка и Раздоловка. Они отразили две контратаки украинской армии за неделю.

«Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

Подразделения российской группировки войск «Днепр» за неделю потеряли в зоне спецоперации до 325 военных, три гаубицы М777 американского производства, три боевые бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и 24 автомобиля.

Конашенков также сообщил, что в зоне спецоперации ВС России сбили в течение недели четыре украинских самолёта Су-27 и 14 оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, за этот период ВС РФ уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства, шесть американских противорадиолокационных ракет HARM, 58 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха».

В течение недели российские военные освободили от ВСУ в Харьковской области сёла Берестовое и Ивановка.