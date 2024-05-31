Москва, 31 мая, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Запад» Вооружённых сил России в течение прошедшей недели освободили сёла Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также продолжили продвигаться вглубь вражеской обороны, заявил 31 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он также сообщил, что российские бойцы на этом направлении отразили за неделю 11 контратак противника и нанесли удары по отрядам восьми соединений ВСУ и двух бригад украинской нацгвардии.

«Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 24 мая заявил, что подразделения российской группировки войск «Север» в течение недели освободили село Старица в Харьковской области и продолжили продвигаться в глубину обороны противника. ВСУ на этом направлении потеряли до 1840 бойцов, шесть танков, восемь бронемашин, 40 автомобилей, четыре установки РСЗО и 37 артиллерийских орудий.

Также представитель Минобороны РФ сообщил 24 мая об освобождении за неделю подразделениями российской группировки войск «Юг» населённых пунктов Белогоровка в ЛНР, а также Клещеевка и Андреевка в ДНР. Потери украинской стороны составили до 3285 военных, семь танков, 13 бронемашин, 46 автомобилей, 32 артиллерийских орудия.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Харьковской области связано с задачей по созданию санитарной зоны в ответ на то, что украинские войска обстреливают Белгород и другие российские населённые пункты. Он также отметил, что пока планов брать Харьков под контроль нет.