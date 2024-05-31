Москва, 31 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Шум вокруг украинских детей, находящихся на территории России, является политическими игрищами. Об этом 31 мая в ходе рабочей встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press Yuliia Ovsiannikova

Омбудсмен отметила, что Украина не афиширует возвращение детей на родину из России, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с «российской агрессией» и не идёт речи о «захвате детей», а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями.

«Это бог с ними, это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», ― подчеркнул российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, Львова-Белова 22 мая заявила, что Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей, воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве. Украинской стороне передали шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двух братьев. Все дети жили в России с родственниками. За ними с Украины приехали одна из матерей и сопровождающая.

Ещё шесть украинских детей вернулись из России на родину 5 декабря прошлого года. Они находились на территории новых регионов. Встреча также состоялась в катарском посольстве в Москве.

Омбудсмен во время пресс-конференции в МИД 16 октября 2023 года опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию. Она сообщала, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. Она отметила, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, всего лишь опека, а эвакуация детей проводится для их безопасности.

Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы причастности к совершению военных преступлений на Украине, а именно к «незаконному перемещению детей в Россию». Российский лидер отверг эти обвинения, подчеркнув, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами в апреле нашли в ФРГ десятки детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что речь идёт о 161 ребёнке. Каким образом эти дети попали в Германию, он не уточнил.