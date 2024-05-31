Путин назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей в России
Москва, 31 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Шум вокруг украинских детей, находящихся на территории России, является политическими игрищами. Об этом 31 мая в ходе рабочей встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Омбудсмен отметила, что Украина не афиширует возвращение детей на родину из России, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с «российской агрессией» и не идёт речи о «захвате детей», а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями.
«Это бог с ними, это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», ― подчеркнул российский лидер.
Как передавало ИА Регнум, Львова-Белова 22 мая заявила, что Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей, воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве. Украинской стороне передали шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двух братьев. Все дети жили в России с родственниками. За ними с Украины приехали одна из матерей и сопровождающая.
Ещё шесть украинских детей вернулись из России на родину 5 декабря прошлого года. Они находились на территории новых регионов. Встреча также состоялась в катарском посольстве в Москве.
Омбудсмен во время пресс-конференции в МИД 16 октября 2023 года опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию. Она сообщала, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. Она отметила, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, всего лишь опека, а эвакуация детей проводится для их безопасности.
Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы причастности к совершению военных преступлений на Украине, а именно к «незаконному перемещению детей в Россию». Российский лидер отверг эти обвинения, подчеркнув, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.
Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами в апреле нашли в ФРГ десятки детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что речь идёт о 161 ребёнке. Каким образом эти дети попали в Германию, он не уточнил.