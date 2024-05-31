Москва, 31 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Москва завершит строительство горнолыжного трамплина К-72, входящего в состав спорткомплекса для занятий зимними видами спорта «Воробьёвы горы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Rasmus Lerdorf

По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, изначально строительством трамплина занимался инвестор, однако он не закончил работы.

«Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тыс. кв. м решено в рамках государственной программы «Спорт Москвы», — отметил он. Ефимов добавил, что строительство планируют завершить в 2025 году.

На данный момент готовность трамплина составляет 70%, отмечает глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Горнолыжный трамплин К-72 был построен в 1953 году. На тот момент он был лучшей площадкой для проведения соревнований, в том числе международных, в Советском Союзе. Реконструкцию трамплина инвестор начал в 2021 году, однако спустя два года работы были приостановлены. Теперь благодаря передаче объекта Москве строительство будет завершено. На обновлённом объекте будут проводиться занятия, а также общероссийские и городские соревнования по дисциплинам «Прыжки на лыжах с трамплина» и «Лыжное двоеборье».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин заявил, что законсервированный стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы реконструируют. Объект был передан в собственность города в 2023 году. После реконструкции, по словам Собянина, «Локомотив» превратится в современный спортивно-досуговый комплекс.

На месте старого футбольного поля построят большую игровую арену площадью более семи тысяч квадратных метров с искусственным покрытием и подогревом. Рядом с основным полем построят два малых тренировочных поля размером более 500 квадратных метров каждое.

Вместо старой трибуны возведут новую с навесом из легковозводимых конструкций, художественной подсветкой и логотипом стадиона. По центру трибуны, как и раньше, будет арка для прохода на территорию.