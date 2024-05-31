Москва, 31 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Более 200 тысяч пользователей зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы за пять лет его существования. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Портал mbm. mos.ru работает как городская экосистема для делового сообщества и цифровой помощник по мерам поддержки. Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть своё дело, могут решить самые разные задачи — от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации», — отметил Собянин на своей странице в Telegram.

За всё время существования количество запросов на портале превысило отметку в 15,4 млн. Самыми активными пользователями стали бизнесмены из сферы торговли, общепита и разработчики программного обеспечения. А самыми востребованными сервисами стали «Проверка контрагентов» и «Законодательный бизнес-дайджест».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о работе предпринимателей с цифровой платформой Московского инновационного кластера (МИК). Проект заработал в 2018 году, с тех пор с его помощью удалось привлечь более 34,2 млрд рублей инвестиций. Всего было реализовано 14,3 тыс. инновационных проектов.

МИК стал основным каналом для предоставления мер поддержки бизнеса со стороны московского правительства, подчеркнул Собянин. Среди других городских мер поддержки инновационных компаний мэр назвал технопарки.