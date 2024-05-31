Вашингтон, 31 мая, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Сбежавших из России в Соединённые Штаты Америки фехтовальщиков Константина Лоханова, супругов Сергея и Виолетту Бида не допустили на Олимпийские игры в Париже, сообщила Федерация фехтования США.

Григорий Сысоев/РИА Новости Константин Лоханов

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх в Париже», — процитировала заявление «Газета.Ru».

Причину, по которой их решили не отправлять на Олимпиаду, в федерации не сообщили.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России в декабре 2023 года объявило в розыск чету Бида. Их обвинили в самовольном оставлении места воинской службы. Сергей уехал в США, бучи действующим офицером Росгвардии, а Виолетта служила в российской армии.

Лоханов сбежал из России в конце 2021 года, несколько месяцев жил в Германии, потом перебрался в США. В сентябре 2022 года его исключили из сборной России.

В январе 2024 года стало известно, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и американская Федерации фехтования выступили за то, чтобы супруги Бида и Лоханов поехали на ОИ-2024. Их адвокат Джек Винер сообщил, что для этого спортсменам нужно присвоить американское гражданство, при этом требуется в том числе решение президента Джо Байдена.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в январе назвала позорным решение фехтовальщиков сбежать в США. Она подчеркнула, что предателей нигде не ценят и не любят.