Стокгольм, 31 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности со Швецией. Прямую трансляцию вели на сайте правительства королевства.

Fredrik Sandberg/Global Look Press

Свои подписи под документом в Стокгольме поставили глава киевского режима Владимир Зеленский, официально утративший легитимность в качестве главы государства 20 мая, и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Соглашение предусматривает военную и гражданскую поддержку Украины в размере не менее 105 млрд крон ($9,94 млрд) на период 2022–2026 годов, следует из пресс-релиза правительственной канцелярии.

«Основное внимание в соглашении уделили военной поддержке, но в него входят и другие области. Швеция продолжит вносить свой вклад в восстановление страны, а также поддерживать реформы Украины и подготовку к будущему членству в ЕС и НАТО», — отмечалось в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что Швеция согласовало передачу киевскому режиму двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 и других вооружений. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил журналистам, что ASC 890 способны обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники, а также цели на суше и на море. По его мнению, использование этих самолётов значительно укрепит украинскую систему ПВО.

28 мая схожее соглашение украинский глава подписал с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо. Срок действия договора составил десять лет. Документ включает в себя как минимум 977 млн евро бельгийской военной помощи Украине в 2024 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад выбрал безответственную позицию по конфликту на Украине. Он добавил, что ряд европейских столиц и Вашингтон стремятся повысить уровень эскалации и усердно провоцируют ситуацию. Но никакое западное оружие не сможет изменить ход специальной военной операции, отметил Песков.