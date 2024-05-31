Москва, 31 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Школьный педагог-психолог из Зеленограда избила свою шестилетнюю дочь на детской площадке на глазах у других родителей и детей. Женщине не понравилось поведение дочери. После инцидента у девочки диагностировали ушибы по всему телу, а в отношении матери МВД начало проверку. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 28 мая в детскую поликлинику привезли шестилетнюю воспитанницу детского сада Веронику (имя изменено). Девочка жаловалась на боли в груди. У ребенка диагностировали многочисленные ушибы по всему телу. Врачи спросили у 38-летней матери девочки, как её дочь получила эти травмы, женщина не ответила. Следуя инструкции, медики сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники МВД опросили женщину и ребёнка и выяснили, что травмы были нанесены самой матерью примерно сутки назад. Целый день девочка говорила маме, что у неё синяки и болит всё тело, но женщина отвела дочь в медучреждение только вечером.

«Было установлено, что около 22:00 27 мая мать избила ребенка на детской площадке из-за того, что ей не понравилось, как девочка себя вела. С площадки девочку забрал папа и отвел домой. У ребёнка диагностированы ушиб грудины, ушиб левого и правого коленного суставов, а также ушиб правого предплечья», — рассказал источник.

Журналисты выяснили, что мама ребёнка 38-летняя Екатерина (имя изменено) уже шесть лет работает психологом в одной из лучших школ Зеленограда. Полиция проводит проверку, по результатам которой семья может встать на учёт в ПДН, а также в отношении матери могут возбудить административное дело за причинение телесных повреждений лёгкой степени. По этой статье школьному психологу Екатерине грозит штраф в размере до 40 000 рублей или три месяца административного ареста. Если полиция докажет, что избиения носят систематический характер, то женщину могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 мая мужчина решил наказать школьников, которые отказались играть с его сыном. Он заставил 13-летних подростков встать перед его сыном на колени и терпеть от него пощёчины.