Ереван, 31 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Ереване начались стычки протестующих с сотрудниками полиции. Акция протеста 31 мая проходит у здания министерства иностранных дел Армении.

Александр Патрин/ТАСС

Митингующие собрались у МИД с требованием выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.

Лидер армянских протестов архиепископ Баграт Галстанян вместе со своими сторонниками попытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание МИД Армении. Сотрудники полиции всячески препятствуют этому, что привело к первым столкновениям.

Сейчас полиция задерживает протестующих, а часть силовиков, оцепивших здание, как предупреждение стучит по щитам. Кроме того, участники столкновения бросают друг в друга бутылки.

Ранее члены протестного движения «Тавуш во имя Родины» потребовали встречи с министром внутренних дел Араратом Мирзояном. В МИД ответили, что в данный момент не могут принять их либо спуститься вниз на встречу.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая на площади Республики в Ереване началась очередная протестная акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К расположенному на площади зданию правительства стянули большое количество полиции.

Полицейские начали оттеснять часть митингующих с проезжей части, пытаясь не допустить протестующих к зданию правительства, в котором проходило заседание кабинета министров.

Правоохранители задержали несколько человек, а автомобили протестующих вывезли на штрафстоянки. В ответ на призыв участников акции прекратить силовые действия правоохранители предложили взаимно отступить и гарантировали в этом случае продолжение акции.

Протесты в Армении начались после достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку о делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавуша. Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил шествие из Тавуша в Ереван, 9 мая призвал Пашиняна подать в отставку. А 27 мая полиция задержала в республике 273 участника протестных акций за невыполнение законных требований.

Полицейские и бойцы спецназа 28 мая попытались препятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с католикосом всех армян Гарегином II пройти к мемориалу «Сардарапат». После этого Галстанян 29 мая вместе с другими протестующими направился к зданию МВД республики. Он потребовал от главы ведомства объяснений по поводу этого инцидента.

Союз армян России в свою очередь потребовал провести независимое расследование этого инцидента, который САР назвали элементом атаки на суверенные основы государства, а также на мировоззренческие и традиционные ценности народа Армении.

Движение «Тавуш во имя Родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села.