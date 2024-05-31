Москва, 31 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области. Документ опубликовала 31 мая пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи

«Назначить Федорищева Вячеслава Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что Федорищев будет врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Этим же указом Путин освободил Дмитрия Азарова от должности губернатора региона.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Азаров, возглавлявший Самарскую область с 2017 года, объявил об уходе в отставку с поста губернатора. В своём обращении он отметил, что на сегодняшний день завершён большой этап работы и что удалось достичь основных целей, которые шесть лет назад ставило перед собой руководство региона. Также губернатор поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и за внимание к Самарской области.

В этот же день Путин в ходе встречи с Федорищевым предложил ему возглавить Самарскую область. Глава государства отметил, что Федорищев работал в правительстве РФ, а затем в Тульской области на разных должностях — в последнее время был председателем регионального правительства.

Федорищев с 2013 года работал в Минэкономразвития, а в 2015-м возглавил в министерстве департамент стратегического развития. В марте 2016 года он занял должность заместителя Алексея Дюмина, занимавшего на тот момент пост губернатора Тульской области. В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы региона. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий.