Киев, 31 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными», сообщила 31 мая газета The Guardian.

Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Переговоры с Россией нереалистичны <…> мирное соглашение станет ловушкой», — заявил глава киевского режима в интервью газете.

Зеленский также заявил, что США откладывают применение западного оружия по целям на территории России. Он указал на двусмысленность Белого дома, отметив, что это стоило жизней. Глава киевского режима в этой связи призвал США дать возможность Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения цели в глубине российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Президент России Владимир Путин при этом заявил, что страна готова на переговоры, не основанные на каких-то хотелках, а на тех реалиях, которые сложились.

Кремль и МИД отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

После 20 мая в соответствии со 103-й статьей конституции Украины глава киевского режима не является легитимным руководителем республики. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи заявила, что российская сторона рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима.