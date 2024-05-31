Москва, 31 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область после ухода Дмитрия Азарова, станет самым молодым главой региона в России.

Александр Казаков/РИА Новости Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев родился в Ростовской области 14 июля 1989 года. Окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве России в 2010 году.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892418" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область

Сейчас Федорищеву 34 года, он имеет ученую степень кандидата экономических наук и опыт работы на государственной службе.

В 2012 году он начал работать помощником ректора РАНХиГС при президенте РФ. С 2013 года находился на посту советника министра экономического развития, в апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.

В марта 2016 года Федорищева назначили заместителем губернатора Тульской области и председателем правительства региона.

Как сообщало ИА Регнум, Азаров 31 мая объявил, что уходит с поста главы Самарской области. На посту губернатора он находился с 2017 года — с момента назначения указом президента.

В соответствии с федеральным законом, нового губернатора Самарской области будут выбирать. Голосование состоится 8 сентября, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В Кремле 31 мая состоялась встреча Путина с Федорищевым, которому президент предложил возглавить Самарскую область. Глава государства отметил, что Самарская область — один из крупнейших промышленных регионов страны. Федорищев сообщил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «промышленность».