Федорищев в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России
Москва, 31 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область после ухода Дмитрия Азарова, станет самым молодым главой региона в России.
Вячеслав Федорищев родился в Ростовской области 14 июля 1989 года. Окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве России в 2010 году.
Сейчас Федорищеву 34 года, он имеет ученую степень кандидата экономических наук и опыт работы на государственной службе.
В 2012 году он начал работать помощником ректора РАНХиГС при президенте РФ. С 2013 года находился на посту советника министра экономического развития, в апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.
В марта 2016 года Федорищева назначили заместителем губернатора Тульской области и председателем правительства региона.
Как сообщало ИА Регнум, Азаров 31 мая объявил, что уходит с поста главы Самарской области. На посту губернатора он находился с 2017 года — с момента назначения указом президента.
В соответствии с федеральным законом, нового губернатора Самарской области будут выбирать. Голосование состоится 8 сентября, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
В Кремле 31 мая состоялась встреча Путина с Федорищевым, которому президент предложил возглавить Самарскую область. Глава государства отметил, что Самарская область — один из крупнейших промышленных регионов страны. Федорищев сообщил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «промышленность».