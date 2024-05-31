Москва, 31 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, в Москве подготовили ряд развлекательных мероприятий для юных жителей столицы и их родителей. Об этом сообщалось на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Артем Геодакян/ТАСС

Детям предложат совершить семейное путешествие по Москве и пройти по одному из четырех летних маршрутов, которые разместили на сайте «Играй в Москву!».

Выполнив задания, дети и их родители познакомятся с достопримечательностями и историей города. Для начала путешествия достаточно скачать с сайта карту понравившегося маршрута и захватить с собой смартфон. Также схемы прогулок можно получить в любом туристско-информационном центре Москвы.

За выполнение заданий на маршруте участники будут получать специальные стикеры в местах, отмеченных на карте. Их нужно наклеивать на схему маршрута. Потом с заполненной картой можно получить сувенир в любом из туристско-информационных центров столицы.

Один из маршрутов, «Возрождение Алдумара», проведёт участников по территории ВДНХ. Следуя по нему, участники выяснят, когда появилась скульптура «Тракторист и колхозница», сколько весил первый вариант этой статуи, а также какие деревья растут в местном парке.

Маршрут «Игры чемпионов» поможет узнать интересные факты об олимпийском движении. Он пройдет по спорткомплексу «Лужники» от смотровой площадки «Воробьевы горы» до стадиона.

Пройдя по «Пути героя», дети и взрослые познакомятся с биографиями великих людей разных эпох, служивших Отечеству. Маршрут начинается от музея-панорамы «Бородинская битва» и заканчивается на Поклонной горе.

Выбравшие «Тайну Зеленой планеты», узнают, как жители современных мегаполисов могут достичь гармонии с природой. На пути участники увидят храм Христа Спасителя, Дом культуры «ГЭС-2», Красную площадь и парк «Зарядье».

Также 1 июня в туристско-информационных центрах Москвы на Северном и Южном речных вокзалах, а также на Тверской площади с 11:00 будет проходить викторина по мотивам миссий «Играй в Москву!».

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая президент России Владимир Путин поздравил ребят, родителей и педагогов с Днем защиты детей. Он пожелал всем детям, счастья, радости, верных и надёжных друзей. Путин добавил, что всегда важно мечтать и стремиться покорить самые высокие вершины на дороге знаний.