Москва, 31 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Не следует воспринимать каждое сделанное на Западе заявление о готовности повысить ставки в конфликте с Россией, как основание для неких разовых ответных шагов. Также следует отказаться от риторики о «красных линиях» — пустых предупреждениях о недопустимости тех или иных новых преступлений киевского режима с одобрения их западных кураторов.

Alf van Beem

Такой оценкой поделились эксперты с корреспондентом ИА Регнум, комментируя информацию о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала предлагаемую Западом дискуссию о разрешении киевскому режиму использовать против России натовские ракеты дальнего радиуса действия.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков указал, что общая идея коллективного Запада во главе с США относительно эскалации конфликта с Россией — «хочется, но очень страшно». А цель всех заявлений о ракетных ударах, как и о появлении на Украине контингента НАТО — изучить возможную реакцию России на новое повышение градуса противостояния. Но дело в том, что сами по себе ракетные удары не могут принести Западу победу над Россией без полномасштабных боевых действий на земле. А к этому Запад не готов.

«У них не готова военная промышленность, нет готовности проводить настоящую мобилизацию, не подготовлены убежища. Какие — то войска НАТО находятся в Эстонии, Латвии, в Литве. Учения проводят. Но к войне полномасштабной они не готовы. Для подготовки нужно более длительное время с учётом изменения условий войны, технологий ведения боевых действий. Сколько это будет продолжаться, сказать сложно. Но я думаю, что всё очерчено ноябрём нынешнего года, когда пройдут выборы президента США», — прокомментировал эксперт.

Военно-политический публицист Михаил Онуфриенко отметил, что заявления западных источников о готовности США поднять ставки в противостоянии с Россией в любом случае не имеют значения для людей, отвечающих за безопасность страны. Российская территория и так обстреливается ракетами стран НАТО. Ведь от того, что, например, Крым где-то не считается территорией России, для самой России ничего не меняется. Поэтому следует не пытаться отвечать ударом на удар, а методично воплощать в рамках спецоперации эффективный план боевых действий против киевского режима и его западных покровителей, резюмировал собеседник ИА Регнум.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал, что логика действий США заключается в постепенном увеличении градуса эскалации. Нет сомнений в том, что последуют новые удары по объектам в глубине территории России, это укладывается в американскую стратегию постепенной эскалации, в логику истощения России руками Украины.

«А что нам надо делать? Мы должны решать свои концептуальные задачи. Задача номер один — это полной подрыв всей энергетической, транспортной, логистической системы Украины, поскольку вся она работает на укрепление украинского тыла. Максимальное масштабирование ударов с использованием всех имеющихся видов вооружений, применимых по этим объектам. Чтобы «посыпался» фронт, не должно быть устойчивого тыла. И необходимо уничтожать центры принятия решения противника. Только без «красных линий», которые уже «набили оскомину» и потеряли всякий смысл», — прокомментировал эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая в своём Telegram-канале охарактеризовала публичную дискуссию о возможных решениях в странах НАТО относительно использования ракетного оружия большой дальности против России.

«Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т. н. «старой» территории России», — отметила Захарова.

По её словам, украинцы и так не в состоянии самостоятельно использовать ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Это возможно только с помощью космической разведки стран НАТО. Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих натовских странах.

Захарова подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов, и посоветовала Западу не «пускать эти лексические пузыри». И отвечать за применение этих боеприпасов придётся именно натовцам.

Как передавало ИА Регнум, издание The New York Times ранее сообщило, что президент США Джо Байден обязательно выдаст разрешение использовать американские вооружения для ударов по любым регионам России. В материале утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для киевского режима на удары оружием НАТО по территории России. Более того, у режима Владимира Зеленского уже сейчас есть возможность наносить такие удары, поскольку некоторые западные не запрещали ему это делать.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России — это безумная идея.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.