Кемерово, 31 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Жизнь в России свободнее и безопаснее по сравнению со странами Европы. Об этом 31 мая заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль на женском форуме в Кузбассе.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Карин Кнайсль

«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода. Свобода — значит жить в безопасности», — сказала она.

Как уточнила Кнайсль, в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске по ночам можно спокойно гулять в парках, в то время как в Австрии такое было возможно только 30 лет назад.

По словам экс-главы австрийского МИД, российские женщины выглядят женственно, сохраняя свою суть. Она пояснила, что в Австрии сейчас в этом вопросе всё стало немного запутанно и не всегда понятно, кто мужчина, а кто женщина.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Кнайсль заявляла, что окончательно переехала в Россию, так как считает её свободной страной. Она также рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться там жить.

Карин Кнайсль занимала пост главы австрийского МИД с 2017 по 2019 год и переехала в 2023 году в Россию. Она поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.