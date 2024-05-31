Краснодар, 31 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В Краснодаре прекратили работу отель, столовая и продуктовый магазин, владельцем которых является Лев Мартиросян, обвиняемый в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову.

Кадр из видео

Бизнес Мартиросяна работал под одним названием — «Рай». Отель, столовая и продуктовый находились напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. Магазин не работает около двух недель, сообщила «Газета.Ru». На его двери повесили табличку «временно не работает». В отеле посетителей не видно, сотрудники заявили, что номера не сдаются.

Отмечается, что в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель Лев Мартиросян значится владельцем ещё одной гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых. Сотрудники заведения заверили, что гостиница продолжает работу.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что Юрий Кузнецов получил взятку не в виде денег. По версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки в деле главного кадровика Минобороны превышает 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Сам Кузнецов в ходе судебного заседания 23 мая не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. О своей невиновности он заявил следователям в самом начале следственных мероприятий в его отношении и позицию по данному вопросу не менял, сказано в материале.

Задержанный бизнесмен Мартиросян обжаловал свой арест. 28 мая в Басманном суде Москвы сообщили, что адвокаты подозреваемого направили апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде ареста до 12 июля 2024 года. Дату её рассмотрения в судебной инстанции не уточнили.