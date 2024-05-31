Вашингтон, 31 мая, 2024, 13:39 — ИА Регнум. ВСУ могут начать атаковать территорию Россию полученным от США оружием в ближайшие часы или дни, заявила в ночь на 31 мая газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Официальные лица США сообщили, что ожидают первых контратак с применением американского оружия в течение нескольких часов или дней», — говорится в публикации.

По информации издания, решение Белого дома, что киевский режим может наносить удары по военным целям на территории РФ, якобы вступило в силу 30 мая, и глава Пентагона Ллойд Остин уже дал украинским властям соответствующее разрешение.

Отмечается, что украинским войскам разрешили наносить упреждающие удары, если есть доказательства готовящегося наступления в Харьковской области или в ответ на обстрелы позиций ВСУ в этом регионе. Президент США Джо Байден до этого времени якобы категорически отказывался давать Киеву разрешение на применение американского оружия за пределами Украины, опасаясь начала новой мировой войны, напомнили авторы статьи.

NYT после этого сообщила, что Пентагон начал разработку рекомендаций для Киева с указанием, куда разрешается наносить удары американским оружием по территории РФ. По информации журналистов, Ллойд уже дал поручение по этому вопросу командующему объединёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, а тот уведомил украинское руководство о планируемой работе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что уже были попытки нанести удары американским оружием по российской территории. Он подчеркнул, что это указывает на степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что 29 мая российские войска отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост с применением американских ракет ATACMS. Он отметил, что были сбиты все 10 ракет, российские военные спасли сотни жизней.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 31 мая указала на то, что в странах, состоящих в НАТО, лгут, когда заявляют о запрете бить их оружием по российской территории. Она напомнила, как генсек НАТО Йенс Столтенберг уже признался, что Великобритания длительное время поставляла киевскому режиму ракеты Storm Shadow, не накладывая ограничений.