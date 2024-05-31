Благовещенск, 31 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В Шимановском районе Амурской области 29 вагонов с углём сошли с рельсов, в результате чего движение поездов по участку дороги временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

David Talukdar/Global Look Press

«По предварительным данным, 31 мая 2024 года на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги, расположенного в Шимановском районе Амурской области, произошел сход 29 вагонов грузового поезда с углём. В результате схода повреждены 29 вагонов, 2 опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение по перегону Забайкальской железной дороги приостановили. Пострадавших при сходе нет, отметили в ведомстве.

Забайкальским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Следователи устанавливают причины произошедшего и размер ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Красноярском крае пять вагонов в составе грузового поезда сошли с рельсов. Информации о пострадавших не сообщалось. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

14 мая вагоны сошли с рельсов в Волгоградской области. Причиной стало вмешательство посторонних лиц. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Движение составов в районе происшествия временно останавливали. Позже на станции Котлубань Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание.