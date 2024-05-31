Москва, 31 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Проектом предлагается <…> возведение объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов», — следует из пояснительной записки.

Внести поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны предложило МЧС. Документ подразумевают появление в стране убежищ модульного типа для защиты от всех видов оружия, в том числе ядерного, химического, биологического, обычных средств поражения и поражающих концентраций опасных веществ.

Проект также предлагает внести корректировки в определения терминов «убежище», «противорадиационное укрытие» и «санитарно-обмывочный пункт».

В пояснительной записке к документу сообщается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для обеспечения укрытия всего населения. Так, многие заглублённые помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения.

В России уже разработали мобильное убежище модульного типа, получившее название «КУБ-М». Оно вмещает 54 человека и технический блок. Мобильное убежище предназначено, в частности, для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения.

До этого, летом 2023 года МЧС сообщало о проработке правовых механизмов использования любых подземных сооружений в качестве укрытий для населения в случае военного конфликта.

С начала проведения спецоперации Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В 2024 году в Белгороде установили первые модульные укрытия из железобетона. Их разместили на остановках и в местах скопления людей. Укрытий уже порядка трёх сотен. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что новые укрытия доказали свою эффективность.

В конце марта Гладков сообщил, что в городе установили 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Кроме того, в Белгородском районе защитными блоками и капсулами укрепили 259 остановочных павильонов и мест общественного пользования.