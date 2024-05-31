Москва, 31 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Россия разделяет подход Китая к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Китая от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что Китай с самого начала говорил о бесперспективности таких форматов переговоров без участия России. Москва также считает абсолютно нелогичным и бесперспективным искать варианты путей выхода из ситуации с Украиной без участия РФ, добавил Песков.

«Китай об этом изначально заявлял, здесь наши позиции идентичны с КНР, мы поддерживаем такой подход», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Берн по просьбе Киева пригласил более 160 делегаций, но Москвы нет в списке приглашённых.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова 25 мая назвала предстоящее мероприятие в Швейцарии очередным надувательством со стороны США. Она подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, как это сделал в 2022 году Киев.

Захарова также добавила, что никакая «формула» главы киевского режима и основанные на ней международные мероприятия не станут выходом из тупиковой ситуации для Украины.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что так называемые формулы мира, которые предлагают Запад и Киев для урегулирования конфликта на Украине, основаны на «хотелках», а не на желании добиться мира.

По данным агентства Bloomberg, график президента США Джо Байдена не предусматривает визит американского лидера в Швейцарию для участия в конференции.

После этого Зеленский обратился с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

31 мая стало известно, что Китай отказался от участия в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника, в том числе в МИД КНР. Собеседники пояснили, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия его представителей, включая участие как Украины, так и России.