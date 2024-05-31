Москва, 31 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Подавляющее большинство сотрудников администрации президента и сам глава государства Владимир Путин не курят. Об этом 31 мая, во Всемирный день отказа от курения, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят, не курит президент. Но остаются те, кто всё-таки пока подвержен этой зависимости, мы относимся к ним с пониманием», — сказал он.

По его словам, место, где покурить, всегда можно найти, но это не так легко, потому что в здании администрации президента курение запрещено. При этом он подчеркнул, что курение того или иного сотрудника «не относится к критериям эффективности».

Песков рассказал, что бросил курить в 2008 году, и признался, что вернуться к этой привычке его «тянуло долго, ещё несколько лет». Он добавил, что борьба с этой зависимостью сложная.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России. По информации инициаторов, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

В беседе с ИА Регнум врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев заявил, что электронные сигареты однозначно опасны, а степень вреда, который они способны нанести, ещё предстоит изучить. По его словам, вейпы не стали панацеей для курильщиков. Люди с никотиновой зависимостью переходили на них только тогда, когда невозможно выкурить обычную сигарету. Врач добавил, что также ещё не изучили ингредиенты, которые входят в состав вкусовых добавок, а значит, нельзя пока спрогнозировать влияние этих веществ на организм человека.